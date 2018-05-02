В ООН готовы обсуждать способы содействия межкорейскому диалогу
«Генеральный секретарь вновь выразил полную поддержку ООН продолжению межкорейского диалога и в этой связи пообещал, что ООН готова обсуждать возможные пути оказания содействия», — приводит сообщение ООН РИА Новости.
Ранее Мун Чжэ Ин обратился к Антониу Гутеррешу с просьбой проверить выполнение обещания лидера КНДР Ким Чен Ына закрыть испытательный полигон Пхунгери.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе беседы с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.