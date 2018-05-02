В ООН готовы обсуждать способы содействия межкорейскому диалогу

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ООН выразила поддержку диалога между КНДР и Южной Кореей, а также готова обсуждать способы содействия процессу налаживания межкорейских отношений, заявил Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш во время телефонного разговора с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

«Генеральный секретарь вновь выразил полную поддержку ООН продолжению межкорейского диалога и в этой связи пообещал, что ООН готова обсуждать возможные пути оказания содействия», — приводит сообщение ООН РИА Новости.

Ранее Мун Чжэ Ин обратился к Антониу Гутеррешу с просьбой проверить выполнение обещания лидера КНДР Ким Чен Ына закрыть испытательный полигон Пхунгери.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в ходе беседы с НСН прокомментировал переговоры между КНДР и Южной Кореей.

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