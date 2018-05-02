СМИ: Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне

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Глава МИД Китая Ван И провёл переговоры в среду, 2 мая, со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
СМИ: Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
  • Reuters

Об этом информирует агентство Kyodo.

Какие-либо подробности не приводятся. 

Как отмечается, во время визита в КНДР, который завершится 3 мая, Ван И может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее сообщалось, что глава МИД Китая посетит Северную Корею 2 мая.

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