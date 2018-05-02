СМИ: Главы МИД Китая и КНДР провели переговоры в Пхеньяне
Глава МИД Китая Ван И провёл переговоры в среду, 2 мая, со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
- Reuters
Об этом информирует агентство Kyodo.
Какие-либо подробности не приводятся.
Как отмечается, во время визита в КНДР, который завершится 3 мая, Ван И может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Ранее сообщалось, что глава МИД Китая посетит Северную Корею 2 мая.
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