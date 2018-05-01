СМИ: Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи.
СМИ: Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР
  • Reuters

Об этом информирует южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомлённый источник. 

«Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводятся слова Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что северокорейский испытательный полигон Пхунгери могут закрыть до встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом. 

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