СМИ: Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи.
- Reuters
Об этом информирует южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомлённый источник.
«Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводятся слова Ким Чен Ына.
Ранее стало известно, что северокорейский испытательный полигон Пхунгери могут закрыть до встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.
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