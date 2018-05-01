СМИ: Ким Чен Ын разрешил США проверить ядерные объекты КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи.

Об этом информирует южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомлённый источник.

«Если США захотят, то они могут осмотреть все ядерные объекты Северной Кореи», — приводятся слова Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что северокорейский испытательный полигон Пхунгери могут закрыть до встречи лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом.