Источник: ядерный полигон в КНДР может быть закрыт до встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Северокорейский испытательный полигон Пхунгери может быть закрыт до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
- Reuters
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Ранее сообщалось, что полигон может быть закрыт в мае 2018 года.
Также СМИ передавали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен