Источник: ядерный полигон в КНДР может быть закрыт до встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Северокорейский испытательный полигон Пхунгери может быть закрыт до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ранее сообщалось, что полигон может быть закрыт в мае 2018 года.

Также СМИ передавали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре.