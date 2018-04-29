Источник: ядерный полигон в КНДР может быть закрыт до встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Северокорейский испытательный полигон Пхунгери может быть закрыт до встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Источник: ядерный полигон в КНДР может быть закрыт до встречи Трампа с Ким Чен Ыном
  • Reuters

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Ранее сообщалось, что полигон может быть закрыт в мае 2018 года.

Также СМИ передавали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре. 

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