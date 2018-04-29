Главы МИД Южной Кореи и Госдепа США обсудили итоги межкорейского саммита

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили итоги межкорейского саммита. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что в ходе беседы стороны подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также отметили, что сотрудничество Сеула и Вашингтона в преддверии встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа является «крайне важным».

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля заявил о намерении закрыть испытательный полигон Пхунгери в мае 2018 года.