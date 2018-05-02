В Сеуле уверены, что КНДР осознаёт необходимость международной инспекции для денуклеаризации
«КНДР заявила, что закроет ядерный испытательный полигон при участии международных экспертов и журналистов. Я думаю, это показывает, что Пхеньян обладает достаточной силой воли для допуска инспекции», — цитирует представителя властей «Рёнхап».
Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи.