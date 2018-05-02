В Сеуле уверены, что КНДР осознаёт необходимость международной инспекции для денуклеаризации

Короткая ссылка
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с полной адекватностью понимает, что денуклеаризация Корейского полуострова невозможна без соответствующих инспекций и проверок, сообщили в правительстве Южной Кореи.

«КНДР заявила, что закроет ядерный испытательный полигон при участии международных экспертов и журналистов. Я думаю, это показывает, что Пхеньян обладает достаточной силой воли для допуска инспекции», — цитирует представителя властей «Рёнхап».

Ранее СМИ сообщили, что Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео в Пхеньяне заявил, что Вашингтон может провести проверки ядерных объектов Северной Кореи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных