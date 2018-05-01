Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи встретятся в Токио 9 мая

Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи проведут встречу в Токио 9 мая. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейскую администрацию.

По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин намерены обсудить возможность сотрудничества для денуклеаризации Корейского полуострова.

S. Korea, China, Japan to hold summit in Tokyo next week https://t.co/VpCkmANEoe — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 1 мая 2018 г.

Как ожидается, также стороны обсудят итоги межкорейского саммита в Пханмунджоме и ситуацию в регионе и мире в целом.

27 апреля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.