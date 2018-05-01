Южнокорейские военные начали демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР

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Южнокорейские военные приступили к демонтажу громкоговорителей, которые установлены в демилитаризованной зоне на границе с КНДР.
Южнокорейские военные начали демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что к демонтажу громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе, приступила также КНДР.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи демонтируют установленные на границе с КНДР громкоговорители в соответствии с достигнутыми на межкорейском саммите договорённостями.

27 апреля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.

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