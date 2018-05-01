Южнокорейские военные начали демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап».
Отмечается, что к демонтажу громкоговорителей, вещавших пропаганду на границе, приступила также КНДР.
Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи демонтируют установленные на границе с КНДР громкоговорители в соответствии с достигнутыми на межкорейском саммите договорённостями.
27 апреля стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в приграничном пункте Пханмунджом.
Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил начало переговоров между лидерами двух стран.