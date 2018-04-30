Трамп рассказал, где следует провести встречу с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

«Многочисленные страны рассматриваются для встречи, но будет ли Дом мира / Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и надёжным местом, чем территория третьей стороны? Просто задаюсь вопросом», — написал он в Twitter.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента и северокорейского лидера.