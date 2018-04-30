Трамп рассказал, где следует провести встречу с Ким Чен Ыном
- Reuters
«Многочисленные страны рассматриваются для встречи, но будет ли Дом мира / Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и надёжным местом, чем территория третьей стороны? Просто задаюсь вопросом», — написал он в Twitter.
Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2018 г.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента и северокорейского лидера.