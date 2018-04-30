Трамп рассказал, где следует провести встречу с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что не против провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.
Трамп рассказал, где следует провести встречу с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«Многочисленные страны рассматриваются для встречи, но будет ли Дом мира / Дом свободы на границе Северной и Южной Кореи более представительным, важным и надёжным местом, чем территория третьей стороны? Просто задаюсь вопросом», — написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии или Сингапуре.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН рассказал о возможных итогах переговоров американского президента и северокорейского лидера.

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