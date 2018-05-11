СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на японскую газету Mainichi.
- Reuters
Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, есть вероятность, что Си Цзиньпин встретится с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Источник в Совете нацбезопасности США также сообщил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.
Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
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