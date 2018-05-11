СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына

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Председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на японскую газету Mainichi.
СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына
  • Reuters

Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, есть вероятность, что Си Цзиньпин встретится с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Источник в Совете нацбезопасности США также сообщил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.

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