СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на японскую газету Mainichi.

Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, есть вероятность, что Си Цзиньпин встретится с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Источник в Совете нацбезопасности США также сообщил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.