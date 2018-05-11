В Белом доме назвали причину проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Сингапур был выбран в качестве места проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына из-за нейтральности и безопасности.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.
«Безопасность, месторасположение, нейтральность», — заявил он.
В Белом доме добавили, что саммит будет продолжаться «один день, с возможностью продления».
Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
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