В Белом доме назвали причину проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

Сингапур был выбран в качестве места проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына из-за нейтральности и безопасности.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Безопасность, месторасположение, нейтральность», — заявил он.

В Белом доме добавили, что саммит будет продолжаться «один день, с возможностью продления».

Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.