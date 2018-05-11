Трамп заявил, что на его встрече с Ким Чен Ыном произойдёт «что-то хорошее»

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил, что «произойдёт что-то очень хорошее». Об этом информирует CNN.

«Я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мир и процветание для всего мира в будущем», — сказал он.

Трамп добавил, что у него «хорошие отношения» с северокорейским лидером.

«Вы помните во всех фейковых новостях говорили, что «он (Трамп. —RT) собирается вовлечь нас в ядерную войну»? И вы знаете, что приводит к ядерным и другим войнам? Слабость», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что ожидает большого успеха от переговоров с Ким Чен Ыном.