Трамп ожидает большого успеха от переговоров с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого успеха от переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
- Reuters
«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — приводит CNN слова Трампа.
Он отметил, что Ким Чен Ын хочет вернуть свою страну в «реальный мир».
Ранее Трамп встретил самолёт с тремя гражданами США, которые были освобождены из тюрьмы в КНДР.
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