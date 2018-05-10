Трамп ожидает большого успеха от переговоров с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого успеха от переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — приводит CNN слова Трампа.

Он отметил, что Ким Чен Ын хочет вернуть свою страну в «реальный мир».

Ранее Трамп встретил самолёт с тремя гражданами США, которые были освобождены из тюрьмы в КНДР.