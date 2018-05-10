Трамп ожидает большого успеха от переговоров с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого успеха от переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Трамп ожидает большого успеха от переговоров с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — приводит CNN слова Трампа.

Он отметил, что Ким Чен Ын хочет вернуть свою страну в «реальный мир».

Ранее Трамп встретил самолёт с тремя гражданами США, которые были освобождены из тюрьмы в КНДР.

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