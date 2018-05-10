Самолёт с освобождёнными в КНДР американцами приземлился в США

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Самолёт с тремя гражданами США, которые были освобождены из тюрьмы в КНДР, приземлился на базе Эндрюс в штате Мэриленд.
Самолёт с освобождёнными в КНДР американцами приземлился в США
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что американский лидер Дональд Трамп прибыл на базу, чтобы встретить освобождённых граждан.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи освободили из тюремного заключения троих граждан США после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с американским госсекретарём Майком Помпео.

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