Освобождённые из тюрьмы КНДР американцы поблагодарили Трампа

Три гражданина США, которые ранее были освобождены из тюрьмы властями КНДР, поблагодарили американского лидера Дональда Трампа за усилия, которые он приложил для их возвращения из Северной Кореи домой.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на их заявление, которые было предоставлено Госдепом.

«Мы бы хотели выразить нашу огромную благодарность правительству Соединённых Штатов, президенту Трампу, госсекретарю Помпео и народу США за наше возвращение домой. Мы благодарим Бога, а также наши семьи и наших друзей, которые молились о нас и о нашем возвращении», — указывается в сообщении.

Three American detainees that President Trump said were freed from North Korea release a statement, as provided by the State Department. https://t.co/U1FKrGh8A5pic.twitter.com/Y44G9sKoRW — NBC News (@NBCNews) 9 мая 2018 г.

Ранее власти Северной Кореи освободили из тюремного заключения троих граждан Соединённых Штатов после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с американским госсекретарём Майком Помпео.