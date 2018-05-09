СМИ: В КНДР могут освободить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

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Власти Северной Кореи могут выпустить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.

Отмечается, что данный поступок будет проявлением доброй воли со стороны Северной Кореи.

Предполагается, что трое граждан США будут отпущены после запланированных в Пхеньяне переговоров с госсекретарём Майком Помпео, на которых будет точно определено место и время встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.

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