СМИ: В КНДР могут освободить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей Трампа и Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи могут выпустить из тюрьмы трёх граждан США перед встречей американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на источники в администрации президента Южной Кореи.

Отмечается, что данный поступок будет проявлением доброй воли со стороны Северной Кореи.

Предполагается, что трое граждан США будут отпущены после запланированных в Пхеньяне переговоров с госсекретарём Майком Помпео, на которых будет точно определено место и время встречи Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее стало известно, что Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.