Помпео прибыл в КНДР ради встречи с северокорейскими чиновниками

Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.

Об этом сообщает Associated Press. «Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян, чтобы встретиться с северокорейскими официальными лицами», — пишет агентство. BREAKING: US Secretary of State Mike Pompeo arrives in Pyongyang for meetings with North Korean officials. — The Associated Press (@AP) 9 мая 2018 г. Ранее Помпео сообщил, что отправился в КНДР по приглашению северокорейского руководства.