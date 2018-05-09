Помпео прибыл в КНДР ради встречи с северокорейскими чиновниками
Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.
Об этом сообщает Associated Press.
«Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян, чтобы встретиться с северокорейскими официальными лицами», — пишет агентство.
BREAKING: US Secretary of State Mike Pompeo arrives in Pyongyang for meetings with North Korean officials.— The Associated Press (@AP) 9 мая 2018 г.
Ранее Помпео сообщил, что отправился в КНДР по приглашению северокорейского руководства.
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