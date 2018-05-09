Помпео прибыл в КНДР ради встречи с северокорейскими чиновниками

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Госсекретарь США Майк Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.

Об этом сообщает Associated Press.

«Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян, чтобы встретиться с северокорейскими официальными лицами», — пишет агентство.

Ранее Помпео сообщил, что  отправился в КНДР по приглашению северокорейского руководства.

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