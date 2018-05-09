КНДР после визита Помпео освободила троих арестованных граждан США

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Власти Северной Кореи освободили из тюремного заключения троих граждан Соединённых Штатов после встречи главы КНДР Ким Чен Ына с американским госсекретарём Майком Помпео.
КНДР после визита Помпео освободила троих арестованных граждан США
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, Пхеньян освободил Ким Донг Чула, Ким Хак-Сонга и Ким Санг Дука.

При этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Помпео «в пути из КНДР с тремя замечательными джентльменами, которых все с нетерпением ждут».

«Они в хорошем здравии», — уточнил он.

Ранее Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном.

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