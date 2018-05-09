КНДР после визита Помпео освободила троих арестованных граждан США
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
OPINION: @GrecianFormula: North Korea releases 3 US detainees, shows Trump's 'get tough' policy is working https://t.co/e7kRWUWDYX— Fox News (@FoxNews) 9 мая 2018 г.
По данным телеканала, Пхеньян освободил Ким Донг Чула, Ким Хак-Сонга и Ким Санг Дука.
При этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Помпео «в пути из КНДР с тремя замечательными джентльменами, которых все с нетерпением ждут».
I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.
«Они в хорошем здравии», — уточнил он.
Ранее Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном.