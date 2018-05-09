Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео провёл «хорошую» встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео находится сейчас на обратном пути (в США. — RT) из Северной Кореи... Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал он в Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 мая 2018 г.

По словам Трампа, Помпео удалось определить место и время его встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее стало известно, что Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.