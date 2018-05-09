Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Майк Помпео провёл «хорошую» встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Трамп заявил, что Помпео провёл «хорошую» встречу с Ким Чен Ыном
  • Майк Помпео
  • Reuters

«Я рад сообщить, что госсекретарь Майк Помпео находится сейчас на обратном пути (в США. — RT) из Северной Кореи... Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал он в Twitter.

По словам Трампа, Помпео удалось определить место и время его встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее стало известно, что Помпео прилетел в Пхеньян, чтобы провести встречу с северокорейскими официальными лицами.

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