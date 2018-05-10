Эксперт рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США

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Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«Будет обсуждаться замена соглашения о перемирии мирным договором между США и КНДР и, конечно, ядерная проблема, денуклеаризация и гарантия безопасности, которую Северная Корея может получить по сокращении своего ядерного потенциала», — заявил эксперт.

Он считает, что переговоры окажутся не очень простыми: у американской стороны максималистская позиция, а северокорейская сторона говорит о необходимости предоставления им надёжных гарантий безопасности.

«Такие вещи за один-два часа не обсуждаются, как известно, требуется больше времени», — добавил Воронцов.

Ранее доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT предстоящую встречу Трампа с Ким Чен Ыном.

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