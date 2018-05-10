Эксперт оценил перспективы встречи лидеров США и КНДР

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал RT предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 12 июня в Сингапуре.

«Это будет очень интересная встреча двух разных ожиданий. Трамп приедет с представлением о том, что он политической силой дожал Северную Корею до того состояния, что она вступает в переговоры, он едет с позицией победителя. Ким Чен Ын, получается, должен выступать с позиции проигравшего. Но северокорейский лидер считает, что это он заставил США вести переговоры с ним на равных. Трамп хочет вернуться с таким результатом: Северная Корея должна отказаться от ядерной программы. Поскольку пока что его внешняя политика не была успешной», — отметил Ярыгин.

По словам эксперта, ядерная программа КНДР — это прежде всего самосохранение.

«Цель программы далеко не суицидальная, КНДР не хочет вступать в войну, они хотят сохранить режим. Если сделка по денуклеаризации будет заключена, а потом США не военным, а, допустим, экономическим образом попробуют дестабилизировать северокорейский режим, то программа может быть возобновлена. Северная Корея может расценить внешние попытки США вмешаться довольно болезненно. Я бы оценил с осторожным оптимизмом перспективы этих переговоров и результаты возможной заключённой сделки. Думаю, без России и Китая она обойтись не сможет», — заключил Ярыгин.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын 12 июня проведут встречу в Сингапуре.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун прокомментировал НСН предстоящую встречу двух лидеров.