МИД России приветствует решение КНДР демонтировать ядерный полигон Пхунгери.

Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Приветствуем решение провести 23—25 мая церемонию демонтажа северокорейского ядерного полигона, на которую приглашены журналисты из России и ряда других стран, а также договорённость о проведении встречи президента США и председателя Госсовета КНДР 12 июня в Сингапуре», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что закрытие полигона Пхунгери состоится 23—25 мая.

RT ведёт прямую трансляцию.