МИД России приветствует решение КНДР демонтировать ядерный полигон

Короткая ссылка
МИД России приветствует решение КНДР демонтировать ядерный полигон Пхунгери.
МИД России приветствует решение КНДР демонтировать ядерный полигон
  • AFP

Об этом сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Приветствуем решение провести 23—25 мая церемонию демонтажа северокорейского ядерного полигона, на которую приглашены журналисты из России и ряда других стран, а также договорённость о проведении встречи президента США и председателя Госсовета КНДР 12 июня в Сингапуре», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что закрытие полигона Пхунгери состоится 23—25 мая.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных