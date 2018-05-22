Иностранные журналисты прибыли в КНДР на церемонию закрытия ядерного полигона

Иностранные журналисты прибыли в КНДР, чтобы освещать церемонию закрытия ядерного полигона Пхунгери, на котором Северная Корея провела шесть ядерных испытаний.

Как сообщает РИА Новости, рейс вылетел из Пекина примерно в 09:40 (04:40 мск). В посадочных талонах в качестве пункта назначения был указан Пхеньян, однако рейс прибыл в аэропорт Кальма, недалеко от города Вонсан.

Сообщалось, что освещать закрытие ядерного полигона Пхунгери будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.

Отмечается, что южнокорейских журналистов на борту прибывшего из Пекина рейса не оказалось.

Организаторы поездки отметили, что, если позволят погодные условия, иностранные журналисты посетят полигон Пхунгери в среду, 23 мая.

Накануне сообщалось, что южнокорейские журналисты вылетели в Китай для поездки в КНДР.