Иностранные журналисты прибыли в КНДР на церемонию закрытия ядерного полигона
Как сообщает РИА Новости, рейс вылетел из Пекина примерно в 09:40 (04:40 мск). В посадочных талонах в качестве пункта назначения был указан Пхеньян, однако рейс прибыл в аэропорт Кальма, недалеко от города Вонсан.
Сообщалось, что освещать закрытие ядерного полигона Пхунгери будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.
Отмечается, что южнокорейских журналистов на борту прибывшего из Пекина рейса не оказалось.
Организаторы поездки отметили, что, если позволят погодные условия, иностранные журналисты посетят полигон Пхунгери в среду, 23 мая.
Накануне сообщалось, что южнокорейские журналисты вылетели в Китай для поездки в КНДР.