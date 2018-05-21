СМИ: Южнокорейские журналисты вылетели в Китай для поездки в КНДР
Как отмечается, южнокорейское Министерство объединения предприняло несколько попыток согласовать список корреспондентов, однако ответ от Пхеньяна так и не был получен.
«Линия связи закрыта сегодня. Мы не передали список журналистов», — сказал неназванный чиновник.
По данным агентства, часть южнокорейских корреспондентов уже вылетели в Пекин, чтобы получить свои визы для поездки в КНДР. Если одобрение Пхеньяна будет получено, во вторник, 22 мая, они отправятся в северокорейский Вонсан, откуда на поезде поедут к ядерному полигону.
Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.
Также председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил о возможном замораживании диалога с Южной Кореей.