СМИ: Южнокорейские журналисты вылетели в Китай для поездки в КНДР

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Северная Корея пока не одобрила список южнокорейских журналистов, которые будут освещать закрытие ядерного полигона Пхунгери, однако часть сотрудников СМИ уже вылетели в Китай. Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечается, южнокорейское Министерство объединения предприняло несколько попыток согласовать список корреспондентов, однако ответ от Пхеньяна так и не был получен.

«Линия связи закрыта сегодня. Мы не передали список журналистов», — сказал неназванный чиновник.

По данным агентства, часть южнокорейских корреспондентов уже вылетели в Пекин, чтобы получить свои визы для поездки в КНДР. Если одобрение Пхеньяна будет получено, во вторник, 22 мая, они отправятся в северокорейский Вонсан, откуда на поезде поедут к ядерному полигону.

Ранее КНДР отменила предстоящие переговоры на высоком уровне с представителями Южной Кореи из-за американо-южнокорейских учений.

Также председатель северокорейского Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон заявил о возможном замораживании диалога с Южной Кореей.

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