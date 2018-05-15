СМИ: КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери

Короткая ссылка
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР уже начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на данные сайта 38 North, который осуществляет мониторинг ситуации в КНДР.

Отмечается, что изображения от 7 мая являются «безусловным доказательством» того, что демонтаж полигона «идёт полным ходом».

Ранее сообщалось, что закрытие полигона Пхунгери состоится с 23 по 25 мая

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных