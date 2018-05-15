СМИ: КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР уже начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери.

Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на данные сайта 38 North, который осуществляет мониторинг ситуации в КНДР.

Отмечается, что изображения от 7 мая являются «безусловным доказательством» того, что демонтаж полигона «идёт полным ходом».

Ранее сообщалось, что закрытие полигона Пхунгери состоится с 23 по 25 мая