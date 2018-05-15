СМИ: КНДР начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери
Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР уже начала демонтаж ядерного полигона Пхунгери.
Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на данные сайта 38 North, который осуществляет мониторинг ситуации в КНДР.
Отмечается, что изображения от 7 мая являются «безусловным доказательством» того, что демонтаж полигона «идёт полным ходом».
Ранее сообщалось, что закрытие полигона Пхунгери состоится с 23 по 25 мая
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