«Все играют в игры»: с чем может быть связано заявление Трампа о возобновлении диалога с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении диалога с Северной Кореей по вопросу проведения саммита на высшем уровне. По его словам, обе стороны заинтересованы в этой встрече, и она может состояться 12 июня. По словам экспертов, переменчивая позиция главы Белого дома, который только накануне заявлял об отмене саммита, лишь подтверждает его нацеленность на переговоры и выдаёт намерение выступать с позиции силы. С другой стороны, непостоянство политики Трампа указывает на неоднородность его команды и существующие внутри неё противоречия.

Соединённые Штаты возобновили прерванный ранее переговорный процесс с Северной Кореей и, в частности, обсуждают возможную встречу на высшем уровне, заявил американский лидер Дональд Трамп. Президент США рассказал об этом журналистам перед вылетом из Вашингтона в Аннаполис на церемонию выпуска Военно-морской академии.

«Посмотрим, что будет. Возможно, это произойдёт даже 12 (июня. — RT). В настоящее время мы ведём с ними диалог. Они очень хотят этого, мы бы хотели этого. Посмотрим, что будет», — заявил Трамп на лужайке у Белого дома.

При этом в ответ на вопрос журналиста, не играет ли Северная Корея в игры, американский лидер ответил: «Все играют в игры».

В свою очередь министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, «возможно, есть хорошие новости» о саммите Соединённых Штатов и Северной Кореи. Выступая в пятницу, 25 мая, в Пентагоне, Мэттис отметил, что дипломаты работают над возвращением переговорного процесса в нужное русло.

На сохраняющуюся вероятность проведения саммита США — КНДР также указал командующий американскими войсками в Южной Корее генерал Винсент Брукс. По его словам, не стоит волноваться из-за произошедшего и «слишком рано сдаваться».

«Я не беспокоюсь по этому поводу, потому что возможность не утеряна, просто отложена», — заявил Брукс.

Ранее, в пятницу, Дональд Трамп, который 24 мая внезапно заявил о вынужденной отмене саммита в Сингапуре, поприветствовал заявление северокорейских дипломатов о готовности к продолжению переговоров с США.

Very good news to receive the warm and productive statement from North Korea. We will soon see where it will lead, hopefully to long and enduring prosperity and peace. Only time (and talent) will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2018 г.

«Получить сердечное и продуктивное заявление от КНДР — это очень хорошая новость. Скоро мы увидим, к чему это приведёт. Надеюсь, к долгосрочному и прочному процветанию и миру. Время покажет», — написал Трамп в Twitter.

Таким образом хозяин Белого дома отреагировал на заявление замглавы внешнеполитического ведомства КНДР Ким Ке Гвана о том, что власти Северной Кореи по-прежнему настроены на ведение переговоров с Вашингтоном, несмотря на решение Трампа отменить саммит, намеченный на 12 июня. При этом дипломат отметил, что действия американского лидера противоречат чаяниям мирового сообщества.

«Мы заявляем о своей готовности сесть за стол переговоров с США и решить вопросы в любое время и в любом формате... Наше стремление сделать всё возможное для мира и стабильности на Корейском полуострове остаётся неизменным», — цитирует Ким Ке Гвана агентство «Рёнхап».

«Трамп повышает ставки»

Изменчивую позицию Дональда Трампа по саммиту США — КНДР нельзя воспринимать как скачки его настроения, уверен доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. Наоборот, такое поведение лишь подтверждает, что американский лидер нацелен на проведение этого саммита.

«Другое дело, что он повышает ставки и усиливает свои переговорные позиции перед проведением этой встречи, чтобы северокорейская сторона была сговорчивее и понимала, кто диктует условия для формирования повестки и результатов этих переговоров», — отметил эксперт.

По словам собеседника RT, последний поворот событий говорит о том, что Дональд Трамп также резервирует для себя возможность отложить эту встречу на более поздний срок и при этом не потерять лицо в глазах собственных избирателей. Таким образом президент США показывает, что именно он диктует, когда эта встреча состоится, что её можно отменить или перенести.

«Своими, казалось бы, сбивчивыми и непоследовательными решениями он ещё раз фиксирует свою позицию как ведущего переговорщика в связке президент США — Ким Чен Ын», — добавил Ярыгин.

Он отметил, что нам неизвестно, какие условия для проведения переговоров выдвигает Ким Чен Ын и какого результата он от них ожидает. При этом эксперт уверен, что ряд условий США уже приняли, а встреча, например в Сингапуре, лишь формализует заключённую сделку.

«Дональд Трамп — импровизатор и весьма инициативный президент, но так рисковать не станет, не поедет на встречу с Ким Чен Ыном, если предварительно уже не достигнуты договорённости относительно того, какой будет результат. Поэтому, думаю, эти договорённости уже есть», — отметил политолог.

Собеседник RT также выразил уверенность в том, что встреча лидеров США и КНДР состоится, поскольку оба государства в ней заинтересованы. Вопрос заключается лишь в том, когда именно.

Ярыгин добавил, что американская сторона не питает иллюзий, что КНДР полностью откажется от ракетно-ядерной программы, и ожидает от Ким Чен Ына лишь публичного заявления о готовности заморозить эту программу на определённый срок.

«Восхищаться доброй волей Ким Чен Ына у нас тоже оснований нет — просто потому, что у него нет намерения разоружить себя. Все готовы вести переговоры, все готовы продемонстрировать определённую решимость, но это не означает, что между северокорейским лидером и американским президентом есть полное доверие. Все понимают, что его нет. Но им друг от друга нужно не доверие, а предсказуемость. Вот как эти переговоры можно квалифицировать. Они не ищут доверия, а вот предсказуемости они хотят», — подытожил эксперт.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT отметил, что последние события наглядно демонстрируют тот факт, что на сегодняшний день администрация Дональда Трампа очень неоднородна: там есть как сторонники ястребиной политики, так и миротворцы. Причём идеологом превращения Трампа в миротворца, как ни странно, выступает госсекретарь США Майк Помпео.

«Он неоднократно заявлял, что необходима разрядка в современном мире, что нельзя всё строить исключительно с позиции силы и что иногда надо наступить на горло собственной песни и начать договариваться», — отметил политолог.

По его словам, денонсирование саммита в Сингапуре стало серьёзной ошибкой во внешнеполитической линии США, поскольку в этой ситуации Дональд Трамп повёл себя как региональный, а не как глобальный политик.

«Если бы он понимал, что отказ от переговоров — это колоссальная ошибка, он бы никогда не сделал этого», — заявил Судаков.

«Теперь он пытается отыграть ситуацию, и когда он говорит, что встреча всё-таки пройдёт, это значит, что Помпео всё-таки уговорил его и объяснил, что в глобальном раскладе сил стоит играть иначе, нежели во внутреннем», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, поскольку Трамп является крайне конъюнктурным человеком, он поступает так, как выгодно в конкретный момент, поэтому сейчас он признаёт, что была совершена ошибка и альтернативы переговорам нет.

Собеседник RT предположил, что в ходе саммита будет обсуждаться вопрос отступных: на каких условиях КНДР готова пойти на денуклеаризацию Корейского полуострова, а также вопрос предоставления гарантий выполнения Соединёнными Штатами заключённой сделки.

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Впервые о возможной встрече главы Белого дома и северокорейского лидера заговорили несколько месяцев назад, когда Трамп начал намекать на возможные переговоры. Президент США намеревался стать посредником в переговорах между Северной и Южной Кореей, но для этого ему нужно было встретиться с Ким Чен Ыном.

В начале мая Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Пхеньян, чтобы обсудить подготовку к встрече американского президента и лидера КНДР. По возвращении он заявил, что саммит США — КНДР продлится один день. Позже была названа дата встречи и место проведения — 12 июня, Сингапур. Помпео пояснил, что США ведут «хорошие, продуктивные разговоры с северокорейцами для того, чтобы заложить основы» для саммита.

В середине мая США приняли участие в американо-южнокорейских военно-воздушных учениях Max Thunder недалеко от границы с КНДР, а 16 мая первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил: Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с Вашингтоном, если тот продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

Позднее в американских СМИ начали появляться сообщения о том, что Вашингтон может отменить намеченную встречу. Эксперты заявляли, что, возможно, Трамп не хочет потерять репутацию в том случае, если Ким Чен Ын первым откажется от переговоров.

В Белом доме также заявили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита, на которой планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров. Высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что замглавы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились.

«Некоторая часть работы по подготовке (саммита. — RT) была остановлена, потому что мы в какой-то момент в буквальном смысле не могли заставить их снять трубку. Молчание в эфире помешало возможности сделать часть работы перед встречей», — заявили в Белом доме.