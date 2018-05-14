«Сменится администрация — выйдут из договора»: как США собираются гарантировать КНДР процветание и безопасность

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал Северной Корее, что в страну хлынут американские инвестиции, а сама она достигнет уровня жизни, сравнимого с южнокорейским. Единственное требование — отказ от ядерного оружия. По словам советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, в этом случае США согласятся отменить введённые против Пхеньяна санкции максимально быстро. Кроме того, американская администрация готова дать и некие гарантии безопасности для КНДР. Однако эксперты не исключают, что условия сделки могут быть внезапно пересмотрены. Стоит ли верить обещаниям Вашингтона, выяснял RT.

«Настоящее процветание»

Госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон раскрыли детали будущей ядерной сделки, которую глава Белого дома Дональд Трамп намерен заключить с руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Встреча двух лидеров должна пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре.

По словам представителей президентской администрации, США готовы отказаться от санкций, что приведёт к росту инвестиций в экономику Северной Кореи.

«Мы готовы при первой возможности начать торгово-инвестиционные отношения (с Северной Кореей. — RT), — заявил Болтон в эфире ABC News. — Если Ким Чен Ын хочет, чтобы в его катастрофически бедной стране появились возможности для этого, он пойдёт по предложенному ему прямому пути».

Ещё более радужные прогнозы строил госсекретарь США Майкл Помпео.

«От Америки Ким Чен Ын получит лучших из лучших: предпринимателей, венчурных инвесторов, поставщиков капитала. … В его страну придут частные инвестиции. Северная Корея отчаянно нуждается в энергоресурсах... это нужно её жителям. Им также остро необходимы сельскохозяйственное оборудование и техника», — сообщил госсекретарь в интервью телеканалу CBS.

По его словам, северокорейцы наконец-то получат возможность «есть мясо и вести здоровый образ жизни».

Рабочие на фабрике по переработке чеснока, Северная Корея

© Lee Jae Won

«Народу Северной Кореи мы можем создать условия для настоящего экономического процветания, не уступающего по уровню Югу», — добавил Помпео.

Однако американские чиновники не могут приказать частному капиталу инвестировать в северокорейскую экономику, прокомментировал RT обещания Болтона и Помпео руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. При этом Помпео прямо заявил, что Вашингтон не планирует введение государственных программ помощи Пхеньяну, подчеркнул эксперт.

«Это всё сильно меньше, чем обещали в своё время Каддафи. И всё это будет лишь после того, как Северная Корея полностью разоружится. Но нет никаких гарантий, что условия сделки не будут внезапно пересмотрены», — отметил в интервью RT сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Полная денуклеаризация

Главным условием, при котором США выполнят эти обещания, по словам представителей администрации Трампа, является полный и окончательный отказ КНДР от ядерного оружия.

«Что касается денуклеаризации, она включает в себя все аспекты ядерной программы, — заявил в интервью CNN Джон Болтон. — Очевидно, что свернуть необходимо и программу производства баллистических ракет, ориентированную, как и в случае Ирана, на создание средств доставки ядерного оружия. Также следует обратить внимание на северокорейские программы разработки химического и биологического оружия».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осматривает межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15

Reuters

© KCNA

«Американские пожелания включают вывоз ядерного оружия, вывоз расщепляющихся материалов и даже депортацию всех учёных, которые этим занимаются», — отмечает Толорая.

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Кроме того, по словам эксперта, список претензий США к КНДР не ограничивается ядерным оружием. За уступками в ядерной сфере будут выдвинуты требования сократить обычные вооружения и отвести их от 38-й параллели, по которой проходит граница с Южной Кореей.

«Далее последуют права человека — и так со всеми остановками вплоть до того, как кончил Каддафи», — добавил он.

КНДР же придерживается совсем иных позиций, считают эксперты.

«Северная Корея говорит о стремлении к денуклеаризации, а не о стремлении разоружиться прямо сейчас, — уверен Асмолов. — Кроме того, они постоянно говорят о денуклеаризации всего полуострова».

По его словам, это означает отказ США как от размещения ядерного оружия в Южной Корее в дальнейшем, так и от заходов американских судов с ядерным оружием в южнокорейские порты. США в таком случае не смогут посылать и стратегические бомбардировщики в воздушное пространство Кореи.

Гарантии безопасности

По словам Майкла Помпео, США даже готовы пойти на гарантии безопасности для северокорейского режима, чтобы обеспечить отказ КНДР от ядерного оружия.

«Мы должны будем обеспечить гарантии безопасности (Ким Чен Ыну. — RT), — заявил 13 мая госсекретарь Майк Помпео в эфире Fox News. — Мы надеемся на то, что Ким Чен Ын хочет стратегических изменений. В этом президент Трамп готов ему помогать».

По словам Помпео, обнадёживающим знаком является тот факт, что на прошлой неделе северокорейский лидер распорядился закрыть ядерный полигон Пхунгери.

«Я бы был в этом вопросе довольно осторожным. Ким сделал некоторое количество красивых жестов, но эти жесты никого ни к чему не обязывают. Если они действительно завершили строительство своих стратегических ядерных сил, то вполне могут отказаться от испытаний, так как технически они не нужны», — утверждает Асмолов.

Кроме того, по мнению эксперта, не исключено, что полигон уже находится в непригодном для ядерных взрывов состоянии.

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«Помпео, как умный человек, понимает, что Север не разоружится просто так», — комментирует ситуацию Асмолов.

По словам экспертов, обещаниям американских политиков не стоит верить.

«Когда Северная Корея разоружится, внезапно выяснится, что у них что-нибудь ещё не так: что они, например, грубо нарушают права человека», — предупреждает Асмолов.

Толорая тоже считает, что полагаться на обещания США не стоит.

«Мы хорошо это знаем по опыту: сменится администрация — и США выйдут из договора. Поэтому я не думаю, что, даже если Помпео и Трамп искренне хотят решить этот вопрос, они смогут дать такие гарантии, — подчеркнул эксперт. — С другой стороны, хорошо, что такие слова появились и такие намерения озвучиваются. Это гораздо позитивнее, чем предложения разбомбить КНДР и уничтожить её «огнём и яростью».