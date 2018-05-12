Дорога в «светлое будущее»: заинтересован ли Вашингтон в объединении КНДР и Южной Кореи

В Госдепе пообещали Северной Корее «светлое будущее» в случае денуклеаризации — при таком условии Пхеньян якобы сможет интегрироваться в мировую торговлю и получить инвестиции «со всего мира». При этом в КНДР уже заявили, что публичное закрытие ядерного полигона в стране состоится 23—25 мая. Однако, несмотря на разговоры о сближении Севера и Юга, Запад продолжает выражать приверженность политике давления на Пхеньян. Эксперты отмечают, что Северная Корея, скорее всего, не получит никаких гарантий от США в обмен на выполнение их требований. К чему могут привести попытки Соединённых Штатов урегулировать ситуацию на Корейском полуострове — в материале RT.

Северную Корею ждёт «светлое будущее» в случае денуклеаризации. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

«Если КНДР осуществит денуклеаризацию, то они смогут получить светлое будущее, которое может включать международную торговлю, инвестиции и гостей со всего мира», — написала она в Twitter.

В то же время она назвала вводящим в заблуждение заголовок Fox News о том, что «Северная Корея получит экономическую помощь от США, если откажется от ядерного оружия».

Misleading headline. If #DPRK denuclearizes, they could have a brighter future one day, which could include international trade, investment and visitors from around the world. @statedepthttps://t.co/qYoAKcSMg1 — Heather Nauert (@statedeptspox) May 12, 2018

11 мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что обсудил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном гарантии, которые США «готовы предоставить» в обмен на денуклеаризацию.

«Мы провели хорошие переговоры по существу, затрагивающие глубокие комплексные проблемы и вызовы, стоящие перед Ким Чен Ыном. Они касаются его дальнейших действий, необходимости принятия стратегического решения и готовности к полной денуклеаризации в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предложить», — заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

Улучшение отношений с КНДР в ходе совместной встречи в Вашингтоне отметили Кан Гён Хва и министр обороны США Джеймс Мэттис. Как сообщается в пресс-релизе Пентагона, министры выразили надежду, что предстоящий саммит США — КНДР позволит достичь дипломатического решения, который приведёт к «полной и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

Как сообщает «Рёнхап» со ссылкой на МИД КНДР, в промежуток с 23 по 25 мая состоится публичное закрытие ядерного полигона Северной Кореи в Пхунгери. Отмечается, что с этой целью уже проводятся «технические мероприятия». На церемонии смогут присутствовать только журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.

Запуск северокорейской баллистической ракеты «Хвасон-12»

Reuters

© KCNA

На этом фоне СМИ заявили, что одним из итогов встречи американского лидера Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая пройдёт 12 июня в Сингапуре, может стать объявление об окончании Корейской войны. Напомним, что Сеул и Пхеньян до сих пор не подписали мирный договор.

«Объявление об окончании войны откроет путь к переговорам с Пекином и Сеулом, чтобы заключить мирный договор и официально прекратить военные действия», — пишет Nikkei, ссылаясь на источник в американской администрации.

Как сообщили источники Reuters, новые договорённости также будут достигнуты между Пхеньяном и Пекином. По их сведениям, северокорейская авиакомпания Air Koryo планирует запустить чартерные рейсы между столицей КНДР и городом Чэнду. Предполагается, что самолёты полетят по новому маршруту начиная с июня.

«Нужно иметь очаг напряжения»

При этом в апреле Трамп заверил, что «кампания максимального давления» на КНДР будет продолжена, несмотря на сближение Севера и Юга.

В Пхеньяне, в свою очередь, предостерегли Вашингтон, подчеркнув, что давление, оказываемое на страну, не будет способствовать урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове.

«США целенаправленно провоцируют КНДР, в то время как ситуация на Корейском полуострове движется в сторону примирения благодаря историческому саммиту Севера и Юга, а также Пханмунджомской декларации. Данный шаг нельзя истолковать иначе как опасную попытку помешать диалогу, достигнутому с большим трудом, и вернуть ситуацию к исходной точке», — заявил 6 мая представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.

Также по теме «Широкий жест»: что стоит за информацией о выводе части американского контингента из Южной Кореи Дональд Трамп опроверг информацию The New York Times о подготовке Пентагоном вариантов вывода части военнослужащих США из Южной Кореи....

Уже после этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с Трампом подтвердила, что Великобритания вместе с США продолжит оказывать давление на Северную Корею с целью её денуклеаризации.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, на самом деле Вашингтон не поддерживает стремление Пхеньяна и Сеула к объединению.

«Надо понимать, что в любых тенденциях к объединению двух Корей категорически не заинтересован Вашингтон, потому что если это произойдёт и появится единое государство, то что получится? Благодаря соединению южнокорейского хай-тека с военной мощью Северной Кореи родится новая сверхдержава. Более того, Вашингтон сам связан оборонительным военным союзом с Южной Кореей. Таким образом, если Север и Юг объединятся, тогда под вопросом окажется наличие американского военного присутствия», — заметил он.

По словам Блохина, в сложившейся ситуации у США есть возможность продавать системы ПРО Южной Корее и Японии. Кроме того, в условиях ухудшения американо-китайских отношений «северокорейская угроза» позволяет надавить и на Пекин.

«Думаю, они (США. — RT) будут пытаться делать всё возможное, чтобы застопорить переговорный процесс, сохранив при этом статус-кво. Как сейчас есть, так в интересах США чтобы всё и оставалось, поскольку им нужно всегда иметь некий очаг напряжения, куда можно вмешаться», — заключил политолог.

В свою очередь, сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов считает, что переговоры пойдут по ливийскому сценарию и в итоге КНДР не получит никаких гарантий от США в обмен на выполнение определённых требований.

«Соединённые Штаты предлагают «ливийский вариант»: «вы полностью всё сдаёте — а мы подумаем, что вам дать». Проблема в том, что предлагается сильно меньше, чем в своё время получил Каддафи. Но главное даже не это: все помнят, чем Каддафи закончил», — отметил Асмолов.