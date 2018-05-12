Мэттис и глава МИД Южной Кореи обсудили улучшение отношений с КНДР

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Министр обороны США Джеймс Мэттис и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе встречи в Вашингтоне обсудили усилия по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

«Министр Кан рассказала о Пханмунджонской декларации и усилиях по улучшению отношений Севера и Юга при достижении общей цели денуклеаризации», — цитирует сообщение РИА Новости

Также министры выразили надежду на то, что предстоящий саммит США — КНДР позволит достичь дипломатического решения, которое приведёт к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

Ранее глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против Северной Кореи до «значимых действий на пути к денуклеаризации».

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