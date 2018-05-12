Глава МИД Южной Кореи исключила смягчение санкций против КНДР в ближайшем будущем

Министерство иностранных дел Южной Кореи исключило возможность смягчения санкций против Северной Кореи в ближайшем будущем. Об этом информирует агентство «Рёнхап».

«Мы совершенно точно знаем, что санкции останутся в силе до тех пор, пока мы не увидим заметных и значимых действий, предпринятых Северной Кореей на пути к денуклеаризации», — приводят слова главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Отмечается, что об этом она сказала на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео.

Ранее Помпео заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова потребует жёсткого режима верификации с участием международного сообщества.