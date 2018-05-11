Мэй заверила Трампа, что Великобритания продолжит оказывать давление на КНДР

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передаёт пресс-служба офиса британского премьера.
Мэй заверила Трампа, что Великобритания продолжит оказывать давление на КНДР
  • globallookpress.com
  • © John Macdougall/dpa

В частности, Мэй поздравила Трампа с освобождением трёх американцев, находившихся в заключении в трудовом лагере КНДР.

Оба лидера сообщили, что с нетерпением ожидают встречи между Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Британский премьер также заверила, что Великобритания продолжит работать с США, чтобы сохранять давление на КНДР с целью её денуклеаризации.

Ранее Трамп поблагодарил премьера Сингапура Ли Сяньлуна за организацию встречи с Ким Чен Ыном.

Между тем МИД России отметил контрпродуктивный характер призывов США к давлению на КНДР.

Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.

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