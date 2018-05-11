Мэй заверила Трампа, что Великобритания продолжит оказывать давление на КНДР
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В частности, Мэй поздравила Трампа с освобождением трёх американцев, находившихся в заключении в трудовом лагере КНДР.
Оба лидера сообщили, что с нетерпением ожидают встречи между Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Британский премьер также заверила, что Великобритания продолжит работать с США, чтобы сохранять давление на КНДР с целью её денуклеаризации.
Ранее Трамп поблагодарил премьера Сингапура Ли Сяньлуна за организацию встречи с Ким Чен Ыном.
Между тем МИД России отметил контрпродуктивный характер призывов США к давлению на КНДР.
Политолог Ирина Ланцова заявила НСН, что ситуацию вокруг Северной Кореи нужно решать путём диалога.