МИД России отметил контрпродуктивный характер призывов США к давлению на КНДР

Призывы американской стороны наращивать давление на Северную Корею на фоне готовности страны к диалогу контрпродуктивны. Об этом заявили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Дипломаты напомнили, что 3—4 мая США провели «экспертную встречу по обзору выполнения морских положений санкционных резолюций» Совета Безопасности ООН по КНДР.

«Рассматриваем эту «сходку» как очередную попытку США и группы их союзников подменить мандат Совета Безопасности и комитета 1718 по КНДР выгодной для себя трактовкой и навязать собственные алгоритмы исполнения санкционных решений этих органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что узкая группа государств стремится согласовать действия в открытом море, которые «шли бы вразрез с нормами международного права».

«В связи с этим Россия, как и ряд других ответственных государств, участия в данном мероприятии не приняла», — подчёркивается в заявлении.

В ведомстве указали на то, что США продолжают призывать наращивать давление на КНДР на фоне готовности северокорейской стороны к диалогу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

«Такая линия крайне контрпродуктивна и способна подорвать достигнутый на этом треке в последнее время прогресс», — заявили в МИД.

Ранее в КНДР отметили, что оказываемое Соединёнными Штатами давление не ведёт к решению ядерной проблемы.

В конце апреля американский лидер Дональд Трамп рассказал, что «максимальное давление» на Северную Корею будет продолжено.

Эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в отношении КНДР.