В КНДР заявили, что оказываемое США давление не поспособствует решению ядерной проблемы

В Северной Корее заявили, что давление, оказываемое на страну Соединёнными Штатами, не поспособствует урегулированию ядерной проблемы на Корейском полуострове. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на ЦТАК.

«Если США будут расценивать миролюбивые намерения КНДР как признак «слабости» и продолжать оказывать давление на страну… это не поспособствует разрешению ядерной проблемы», — заявил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.

При этом он также подчеркнул, что представители американской стороны вводят в заблуждение представителей общественности, заявляя, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова якобы было принято вследствие введённых против КНДР санкций и давления, оказываемого США.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «кампания максимального давления» на КНДР будет продолжаться.