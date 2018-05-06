В КНДР заявили, что оказываемое США давление не поспособствует решению ядерной проблемы
«Если США будут расценивать миролюбивые намерения КНДР как признак «слабости» и продолжать оказывать давление на страну… это не поспособствует разрешению ядерной проблемы», — заявил представитель Министерства иностранных дел Северной Кореи.
При этом он также подчеркнул, что представители американской стороны вводят в заблуждение представителей общественности, заявляя, что решение о денуклеаризации Корейского полуострова якобы было принято вследствие введённых против КНДР санкций и давления, оказываемого США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что «кампания максимального давления» на КНДР будет продолжаться.