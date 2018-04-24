Трамп заявил о продолжении «кампании максимального давления» на КНДР
- Reuters
Трамп выразил благодарность Франции за «ключевое партнёрство» в ситуации с КНДР.
Он напомнил, что скоро встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном с целью обеспечения «мира, гармонии и безопасности для всего Корейского полуострова и, по сути, для всего мира».
«Однако в стремлении к миру мы не будем повторять ошибок прошлых администраций. Кампания максимального давления будет продолжаться», — приводит его слова CNN.
Ранее Трамп заявил о желании как можно скорее встретиться с Ким Чен Ыном.