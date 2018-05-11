Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР потребует жёсткого режима верификации

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова потребует жёсткого режима верификации с участием международного сообщества.

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, передаёт РИА Новости.

Помпео также сообщил, что он провёл хорошие и субстантивные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, они обсудили сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять северокорейскому лидеру, а также готовность Ким Чен Ына осуществить полную денуклеаризацию в обмен на предоставленные гарантии.

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