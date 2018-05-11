Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР потребует жёсткого режима верификации

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова потребует жёсткого режима верификации с участием международного сообщества.
Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР потребует жёсткого режима верификации
  • Reuters

Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, передаёт РИА Новости.

Помпео также сообщил, что он провёл хорошие и субстантивные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По его словам, они обсудили сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять северокорейскому лидеру, а также готовность Ким Чен Ына осуществить полную денуклеаризацию в обмен на предоставленные гарантии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила президента США Дональда Трампа, что Лондон продолжит оказывать давление на Пхеньян.

МИД России отметил контрпродуктивный характер призывов США к давлению на КНДР.

Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН рассказал о возможных темах предстоящей встречи лидеров КНДР и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных