СМИ: США и КНДР могут объявить об окончании Корейской войны по итогам саммита
По его словам, обсуждается возможность включения в совместное заявление лидеров США и Северной Кореи договорённостей по денуклеаризации КНДР и объявления об окончания Корейской войны.
Издание отмечает, что это «откроет путь для переговоров с Пекином и Сеулом, чтобы заключить мирный договор и официально прекратить военные действия».
Также в США планируют утвердить крайние сроки денуклеаризации КНДР и гарантии безопасности для Пхеньяна.
Отмечается, что Япония настаивает, чтобы денуклеаризация была осуществлена к 2020 году.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в случае денуклеаризации КНДР может получить «более светлое будущее».