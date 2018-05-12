СМИ: США и КНДР могут объявить об окончании Корейской войны по итогам саммита

По итогам встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына может быть объявлено об окончании Корейской войны. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источник в американской администрации.

По его словам, обсуждается возможность включения в совместное заявление лидеров США и Северной Кореи договорённостей по денуклеаризации КНДР и объявления об окончания Корейской войны.

Издание отмечает, что это «откроет путь для переговоров с Пекином и Сеулом, чтобы заключить мирный договор и официально прекратить военные действия».

Также в США планируют утвердить крайние сроки денуклеаризации КНДР и гарантии безопасности для Пхеньяна.

Отмечается, что Япония настаивает, чтобы денуклеаризация была осуществлена к 2020 году.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в случае денуклеаризации КНДР может получить «более светлое будущее».