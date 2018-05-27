Глава Южной Кореи заявил о недоверии КНДР к США в вопросе гарантий безопасности
Об этом сообщает «Рёнхап».
«Ким Чен Ын заявил о наличии сомнений относительно того, может ли его страна доверять обещаниям США прекратить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности КНДР в случае реализации полной денуклеаризации Северной Кореи», — сказал он.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что военный вариант в отношении КНДР не снимался с повестки дня.
В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.