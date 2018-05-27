Глава Южной Кореи заявил о недоверии КНДР к США в вопросе гарантий безопасности

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не доверяет обещаниям США предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полной денуклеаризации.

Об этом сообщает «Рёнхап».

«Ким Чен Ын заявил о наличии сомнений относительно того, может ли его страна доверять обещаниям США прекратить враждебные отношения и предоставить гарантии безопасности КНДР в случае реализации полной денуклеаризации Северной Кореи», — сказал он.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что военный вариант в отношении КНДР не снимался с повестки дня. 

В январе эксперт Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику Соединённых Штатов в отношении КНДР.

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