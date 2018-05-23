МИД: заявления США о возможности «ливийского сценария» в КНДР угрожают всему региону

Заявления Вашингтона в адрес Пхеньяна о возможности «ливийского сценария» в Северной Корее представляют угрозу для всего региона, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Когда США угрожают Северной Корее «ливийским сценарием», они угрожают не столько и не только Пхеньяну, они угрожают всем, всему региону. И именно отталкиваясь от «ливийского сценария», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос RT.

По её словам, Соединённые Штаты «за людей не считают» тех, кто проживает за пределами НАТО, и не задумываются, какой вред этот сценарий нанёс странам региона.

«Угрожая Пхеньяну «ливийским сценарием», Соединённые Штаты говорят о той картине, которая будет разворачиваться в этом регионе в случае силового сценария», — подчеркнула Захарова, добавив, что Вашингтон во главу угла ставит интересы политической элиты.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что военный вариант в отношении КНДР не снимался с повестки дня.