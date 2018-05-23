СМИ: Ким Чен Ын опасается военного переворота в КНДР во время саммита с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын опасается, что во время его поездки на саммит с участием президента США Дональда Трампа в Северной Корее может произойти военный переворот или другие внутренние попытки смещения его с поста. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, северокорейская сторона направила американским чиновникам сигналы, что лидер КНДР внимательно относится к вопросам логистики, в том числе к тому, сможет ли его самолёт получить достаточное количество топлива для перелёта в обе стороны.

Также источники заявили, что КНДР беспокоит вопрос безопасности Ким Чен Ына во время его нахождения в Сингапуре.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий действий.