СМИ: Ким Чен Ын опасается военного переворота в КНДР во время саммита с США
- Reuters
Как отмечается, северокорейская сторона направила американским чиновникам сигналы, что лидер КНДР внимательно относится к вопросам логистики, в том числе к тому, сможет ли его самолёт получить достаточное количество топлива для перелёта в обе стороны.
Также источники заявили, что КНДР беспокоит вопрос безопасности Ким Чен Ына во время его нахождения в Сингапуре.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий действий.