СМИ: Ким Чен Ын опасается военного переворота в КНДР во время саммита с США

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Лидер КНДР Ким Чен Ын опасается, что во время его поездки на саммит с участием президента США Дональда Трампа в Северной Корее может произойти военный переворот или другие внутренние попытки смещения его с поста. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
СМИ: Ким Чен Ын опасается военного переворота в КНДР во время саммита с США
  • Reuters

Как отмечается, северокорейская сторона направила американским чиновникам сигналы, что лидер КНДР внимательно относится к вопросам логистики, в том числе к тому, сможет ли его самолёт получить достаточное количество топлива для перелёта в обе стороны. 

Также источники заявили, что КНДР беспокоит вопрос безопасности Ким Чен Ына во время его нахождения в Сингапуре. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении КНДР не рассматривается ливийский сценарий действий.

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