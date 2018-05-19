Экономическая самоизоляция: как тарифные войны Трампа повлияют на позиции США в Азии

В МИД Китая опровергли слухи о том, что КНР готова увеличить закупки американской продукции на $200 млрд, чтобы сократить отрицательное сальдо США. Вашингтон и Пекин ведут переговоры, цель которых — достичь компромисса по вопросу пошлин, однако ощутимых результатов пока нет. По мнению экспертов, торговая война, начатая Дональдом Трампом, невыгодна обеим сторонам, но глава Белого дома способен обострить конфликт. При этом Китай — не единственное азиатское государство, пострадавшее от американских заградительных мер. Как экономическая политика президента США может повлиять на позиции страны в Азии, разбирался RT.

Власти Китайской Народной Республики опровергли появившуюся накануне в СМИ информацию о готовности Пекина сократить торговый дефицит торгового баланса США на $200 млрд. Такое заявление сделал 18 мая официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

«Недавно в СМИ появилась информация, что некий американский чиновник рассказал о якобы сделанном Китаем предложении об увеличении объёма закупок продукции США на сумму $200 млрд. Хочу сказать, что данные слухи неверны, могу вас в этом заверить», — подчеркнул дипломат.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан

Reuters

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщило о готовности Пекина пойти на ряд уступок в ходе переговоров о возможном компромиссе в вопросе пошлин.

Отметим, что в Белом доме сомневаются в успешном исходе переговоров с Пекином. Такую мысль накануне высказал президент США Дональд Трамп.

«Будут ли они (переговоры. — RT) успешны? Я сомневаюсь в этом... Причина сомнений в том, что Китай слишком избалован. Европейский союз стал избалованным. Другие страны тоже избалованны, потому что они всегда получали 100% того, что им нужно было от США», — заявил Трамп.

С точки зрения главы Белого дома, основой для роста экономики КНР стал тот объём средств, которые были выведены за прошедшие годы из США. Трамп уверен, что торговля между странами не должна напоминать «одностороннее движение», при котором одна страна страдает от большого внешнеторгового дефицита. На данный момент дефицит торгового баланса американской экономики достигает $800 млрд в год.

Торговая китайская стена

Стороны начали переговоры о возможной сделке на фоне разгорающейся торговой войны. В начале мая вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин договорились начать работу над механизмом урегулирования спора. 18 мая Дональд Трамп провёл переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, прибывшим с визитом в США. Однако пока сторонам не удалось достичь конкретики, переговоры продолжаются.

Напомним, в начале апреля правительство США анонсировало введение заградительных пошлин против ряда наименований китайской продукции. Их размер составит 25%. В список попали 1,3 тыс. товаров, произведённых в КНР. В первую очередь под ограничения попала продукция высокотехнологичных производств — машиностроения, информационной и коммуникационной отраслей.

Кроме того, в апреле власти США закрыли крупному китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE доступ к американским технологиям. Речь, в частности, идёт о закупках компанией микросхем Qualcomm Inc. и Intel Corp. Это привело к остановке основной операционной деятельности компании, притом что ZTE занимает пятое место в мире по объёму выручки в своей области.

В ответ Госсовет Китая ввёл аналогичные 25%-ные ввозные пошлины на 106 наименований американских товаров.

Эксперты отмечают, что с практической точки зрения США и Китай не заинтересованы в нагнетании тарифной конфронтации — слишком тесно связаны экономики обеих стран. Однако инструментов для достижения компромисса не так много.

«Может быть, со стороны китайская экономика и выглядит как некий монолит с главенствующей ролью компартии, но в действительности это рыночная экономика, — отметил в интервью RT заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергей Луконин. — И как можно заставить китайских потребителей покупать больше американской продукции, сказать сложно. Скорее всего, речь может идти только о снятии каких-то административных барьеров, предоставлении свободного доступа импортёрам на рынок».

Как пояснил эксперт, сейчас эти барьеры и ограничения существуют, хотя часто носят завуалированную форму. Например, Китай нередко выдвигает повышенные требования к сертификации, упаковке или качеству ввозимых товаров. Фактически это тормозит импорт.

Также существует фактор неопределённости с американской стороны — новый хозяин Белого дома уже продемонстрировал, что способен в ряде случаев на крайние меры и шаги.

«Экспертное сообщество сегодня просто не представляет, где находится та «красная черта», через которую Трамп не будет переходить. Никто не ожидал и торговой войны, тем не менее она была начата. Трамп может сделать шаг и за условную черту», — считает Сергей Луконин.

Похожей точки зрения придерживается и руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин. По мнению эксперта, хотя Трамп и его соратники постоянно говорят о том, что Китай каким-то образом обманывает США, это верно только отчасти. Одной из важных причин этого дисбаланса является относительная дешевизна китайской рабочей силы.

«Трудно сказать, смогут ли Пекин и Вашингтон договориться в целом, но, возможно, найдут компромисс по отдельным вопросам, например в случае компании ZTE, которая закупала американские комплектующие. Их производители в США тоже пострадают в случае краха китайского гиганта», — отметил Лукин.

Смартфон ZTE

Reuters

Цена дружбы

Администрация Дональда Трампа инициировала торговую конфронтацию не только с Пекином, но и со своими военно-политическими союзниками в азиатском регионе.

Как заявили 17 мая власти Японии, Токио намерен пожаловаться на действия американской стороны в ВТО, а также рассматривает возможность введения собственных ответных мер. Возмущение японской стороны вызвали вводимые Белым домом ввозные пошлины на стальную и алюминиевую продукцию: ввоз стали в США будет облагаться дополнительно 25%-ным налогом, экспорт алюминия на американский рынок «подорожает» на 10%.

О введении этих мер американская администрация объявила 23 марта. Новые правила касаются всех поставщиков, включая Австралию, Канаду, а также Евросоюз. Эти меры вызвали возмущение не только в Японии, но и во всех странах — экспортёрах металлургической продукции. Для некоторых стран Белый дом сделал отсрочку — пока новые пошлины не действуют в отношении Мексики, Канады, Южной Кореи, Евросоюза и Австралии. Однако Япония не попала в этот список.

Напомним, Страна восходящего солнца является одним из ведущих мировых экспортёров стальной продукции. По объемам выплавки стали в 2017 году страну смог обойти только Китай.

США за аналогичный период оказались на четвёртом месте в мире по выплавке стали. Тем не менее порядка 5% японского стального экспорта ежегодно уходило на американский рынок. При этом эксперты призывают не забывать о большом разнообразии видов стальной продукции, серьёзно отличающейся по физическим качествам — импорт каких-то отдельных видов стали является вполне обыкновенной практикой даже для лидеров металлургического рынка.

Reuters

Недовольны новой американской торговой политикой и в Сеуле. В январе 2018 года Южная Корея обратилась с жалобой на США в ВТО, потребовав, чтобы Вашингтон выплачивал ежегодно $711 млн за нарушение правил международной торговли. США в начале текущего года подняли таможенные пошлины на импорт стиральных машин и солнечных батарей. Власти мотивировали этот шаг желанием поддержать собственных производителей. При этом именно южнокорейские компании являются крупными поставщиками такой продукции.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин раскритиковал экономический изоляционизм.

«Мы должны сказать нет протекционизму», — заявил китайский лидер, сравнив такую политику с попытками «запереться в тёмной комнате». По мнению китайского лидера, одержать победу в торговой войне просто невозможно.

Эксперты не сомневаются в том, что данное заявление было адресовано в первую очередь Белому дому. Эта речь прозвучала 17 января 2017 года, а уже 23 января Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП).

Напомним, переговоры о создании зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе были инициированы Вашингтоном в 2008 году. Изначально переговоры велись с Брунеем, Сингапуром, Чили и Новой Зеландией. Впоследствии договор был подписан ещё рядом государств, включая Сингапур, Японию, Вьетнам и Австралию. Также присоединиться к соглашению планируют Южная Корея, Филиппины, Индонезия, Таиланд и другие страны региона. 8 марта министры иностранных дел 11 стран — участниц ТТП подписали переработанное соглашение о зоне свободной торговли — корректировать условия пришлось после выхода из договора США.

«Слишком много обязательств»

Со своей стороны, Дональд Трамп не устаёт говорить о вреде международных торговых договоров для американской экономики. «Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из неё, если она не работает», — написал глава государства в Twitter, добавив, что считает «плохой» для США и Всемирную торговую организацию.

«Жалобы в ВТО рассматриваются очень долго, по несколько лет, сейчас неизвестно, как в США отреагируют, если организация наложит на них штрафы. Не исключено, что Белый дом вообще выйдет из Всемирной торговой организации или откажется платить», — считает Александр Лукин.

Сокращение товарооборота с Соединёнными Штатами в результате действий американской администрации может повлечь ощутимые последствия для экономик стран — партнёров США в Азии. Например, для Японии США являются первым по значимости торговым партнёром, на это направление приходится порядка 20% японского экспорта и 11% импорта. В результате вводимых ограничений может пострадать и южнокорейская экономика: США — второй по значимости после КНР импортёр продукции Южной Кореи, причём речь идёт преимущественно о высокотехнологичных товарах.

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«Азиатские партнёры США уже выражают недовольство американской политикой. Идут дискуссии и о том, окажет ли действующая администрация военную помощь в случае необходимости, и об экономических сложностях», — подчеркнул Сергей Луконин.

По мнению эксперта, сейчас сложно сказать, будут ли Япония и Южная Корея вынуждены перейти к каким-то активным шагам, но, скорее всего, до этого не дойдёт.

Александр Лукин отметил, что союзники США в Азии так же, как и в Европе, проявляют недовольство, так как их интересы страдают от действий Белого дома.

«Но перед ними стоит сложный выбор: либо они будут подчиняться США во всём, либо вступать в конфронтацию по экономическим вопросам, что может вызвать проблемы в политических отношениях. Вряд ли это приведёт к распаду, к примеру, соглашения Японии и США по обороне, но рост недовольства, к примеру, может привести к тому, что выборы выиграют силы, более скептически настроенные к США. Это большая проблема для американской политики», — подвёл итог Лукин.