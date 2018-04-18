Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

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Американский президент Дональд Трамп полагает, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) невыгодно для США.

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает», — написал глава государства в Twitter.

По словам Трампа, двусторонние сделки намного более эффективны.

«Они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, если его условия будут «значительно лучше» тех, что в своё время предлагал бывший американский лидер Барак Обама.

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