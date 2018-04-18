Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП невыгодно для США

Американский президент Дональд Трамп полагает, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) и Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП) невыгодно для США.

«Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится эта сделка для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает», — написал глава государства в Twitter.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

По словам Трампа, двусторонние сделки намного более эффективны.

«Они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вновь присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, если его условия будут «значительно лучше» тех, что в своё время предлагал бывший американский лидер Барак Обама.