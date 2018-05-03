СМИ: Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на военных базах США

Оборонное ведомство США распорядилось прекратить продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории американских военных баз по всему миру. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, американская сторона предполагает, что устройства могут угрожать интересам армии США.

«Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для личного состава, данных и операций министерства. В свете этой информации было бы нецелесообразно продолжать их продажу», — заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн.

По его словам, в 2017 году на территории американских баз было продано около 2400 смартфонов.

Ранее сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.

В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.







