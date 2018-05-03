СМИ: Пентагон запретил продажу смартфонов китайского производства на военных базах США
По данным издания, американская сторона предполагает, что устройства могут угрожать интересам армии США.
«Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприемлемый риск для личного состава, данных и операций министерства. В свете этой информации было бы нецелесообразно продолжать их продажу», — заявил представитель Пентагона Дэйв Истберн.
По его словам, в 2017 году на территории американских баз было продано около 2400 смартфонов.
Ранее сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.
В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.