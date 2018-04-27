«Преимущество подорвано»: почему морпехи США говорят об уязвимости перед Россией

Морская пехота США уязвима перед Россией. Такое заявление сделал в сенате командующий этим элитным видом войск генерал Роберт Неллер. По его словам, значительную угрозу для американских морских пехотинцев представляют также вооружённые силы Китая, Ирана и Северной Кореи. Как отметил глава морпехов, Соединённые Штаты больше не осуществляют неоспоримый контроль над Мировым океаном, что требует изменения подходов к ведению войны. С аналогичными заявлениями выступил в тот же день и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Чего опасаются американские военачальники — в материале RT.

Уязвимые силы

Командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер признал, что подчинённый ему род войск уязвим перед новейшим российским оружием и комплексами других государств, бросающих вызов США.

«В результате разработки или приобретения высокоточных ракет большого радиуса действия основными оппонентами и врагами США — Китаем, Россией, Северной Кореей, Ираном, а также вооружёнными экстремистскими организациями — многие из наших частей, дислоцированных по всему миру, оказались в зоне досягаемости их средств поражения. Части морской пехоты, дислоцированные на военных базах за рубежом или в зонах военных действий, сегодня оказались уязвимыми для (ракетных. — RT) ударов, вероятность которых в предыдущие десятилетия даже не рассматривалась», — подчеркнул американский военачальник, выступая перед комитетом сената по вооружённым силам.

Корпус морской пехоты США — это отдельный род войск, наравне с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и береговой охраной. Он подчинён непосредственно президенту Соединённых Штатов и может быть использован за рубежом без санкции конгресса.

Насчитывающий до 200 тыс. человек Корпус играет роль сил быстрого реагирования, а его военнослужащие выполняют основной груз задач по проведению операций за пределами территории Соединённых Штатов. Морские пехотинцы считаются элитой американских вооружённых сил. Именно они охраняют президента и диппредставительства Соединённых Штатов по всему миру.

«ВМС США и Корпус морской пехоты больше не могут полагаться на концепты и те силы и средства, которые основаны на идее неоспоримого контроля над морями», — считает Неллер.

По его словам, Корпус морской пехоты должен стать более гибким, смертоносным и способным к сдерживанию противника. Кроме того, необходимо укрепить базы морских пехотинцев за рубежом и совершенствовать средства ПВО.

«Господство на море у США есть, но на отдельных участках можно наносить удары против отдельных корабельных соединений. И по пунктам базирования морской пехоты можно наносить удары, а система противовоздушной обороны этих баз, видимо, недостаточно развита», — отметил в интервью RT военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков.

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, заявление Неллера соответствует действительности.

В беседе с RT эксперт отметил, что, согласно утверждённым ранее Стратегии национальной безопасности и Национальной оборонной стратегии США, именно Россия, Китай, Иран и Северная Корея выделены в качестве главных угроз Соединённых Штатов.

Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер

globallookpress.com

© Ron Sachs

«В этих документах указывается, что далеко не все участки Мирового океана в настоящее время полностью контролируются американскими вооружёнными силами. Контроль над некоторыми районами может быть оспорен у ВС США со стороны их ведущих военно-политических противников. Применительно к России — это акватория Балтийского и Чёрного морей. Применительно к Китаю — прибрежные районы КНР. Также очевидно, что американцы не могут сейчас хозяйничать в Персидском заливе», — подчеркнул Батюк.

«Основное внимание — России»

Командующий корпусом морской пехоты США Роберт Неллер уже не первый раз говорит о России. 24 декабря 2017 года на базе морских пехотинцев в Норвегии он призывал собравшихся готовиться к войне с Россией.

«Надеюсь, я неправ. Но война приближается», — цитирует командующего Корпусом морской пехоты США Fox News.

Отвечая на вопрос рядового пехотинца, где в будущем ему придётся воевать, Неллер заявил, что, скорее всего, это будет не Ближний Восток — основное место боевых действий морпехов с 2001 года.

«Основное внимание будет уделяться Тихому океану и России», — добавил командующий.

В свою очередь, сержант-майор Корпуса морской пехоты (в ВС США — звание, приравненное к званию генерал-лейтенанта) Рональд Грин, заявил, что 300 американских пехотинцев в Норвегии служат целям сдерживания России.

«Помните, зачем вы здесь. Они следят за вами. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морских пехотинцев, но за ночь мы можем увеличить это число с 300 до 3000», — заявил Грин.

Корпус морской пехоты США обладает собственной корабельной группировкой, имеет авиационные силы прикрытия, а на его вооружении состоят не только лёгкие бронированные машины, но и основные боевые танки, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы. Это серьёзная сила, отличающаяся высокой боевой подготовкой. Однако, по мнению экспертов, поскольку успех боевых действий для Соединённых Штатов в значительной степени зависит от переброски войск на удалённые театры боевых действий из США, то существуют серьёзные преграды в реализации такого плана.

«С помощью таких систем, как С-400, системы ПВО, ракет класса «Бастион», предназначенных для поражения надводных морских судов, с помощью новейших авиационных средств истребителей Су-30 или Су-34, которые способны с высокой точностью поражать и сухопутные, и морские объекты потенциального противника, для воздушных и морских судов США и союзников по Североатлантическому альянсу может быть перекрыт доступ в восточные районы Балтийского моря», — отмечает Батюк.

Пуск ракеты с БРК «Бастион»

РИА Новости

Эти же системы защищают и причерноморские, дальневосточные и северные рубежи России. Что касается Китая, то, по мнению эксперта, угрозу американским силам могут представлять баллистические ракеты. КНР, в отличие от России и США, не ограничена в разработке этого вида вооружений международными договорами.

«Это действительно серьёзная угроза не только для отдельных судов, но и для целых авианосных группировок США. Американцы вынуждены это признавать, — подчёркивает Батюк. — Если говорить об Исламской Республике Иран, то не так давно иранские патрульные суда перехватили американский корабль, который вторгся в территориальные воды республики, взяли в плен экипаж, продемонстрировав этим способность эффективно обеспечить безопасность морских рубежей своего государства».

«Самая боеспособная армия на планете — российская»

Одновременно с Робертом Неллером 25 апреля 2018 года об изменении глобального баланса сил заявили и другие высокопоставленные американские военные.

Так, выступавший вместе с командующим морской пехотой в сенате министр ВМС США Ричард Спенсер подчеркнул, что «ВМС и морская пехота включились в невиданную за последние 20 лет гонку». В тот же день министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис, выступая перед нижней палатой конгресса США, заявил об «эрозии американского военного превосходства перед лицом России и Китая».

«Наше преимущество подорвано в каждой области ведения военных действий — в воздухе, на земле, на море, в космосе и киберпространстве», — подчеркнул Мэттис.

Ранее о неготовности противостоять Стратегическим силам России и Китая заявлял заместитель министра обороны США Джон Руд.

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Первого марта 2018 года президент России Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию представил некоторые виды высокоточного российского оружия. Среди них гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», стратегический ракетный комплекс «Авангард», боевой лазерный комплекс «Пересвет», беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и ракета с атомной энергоустановкой «Буревестник».

«Всё российское оружие с большой дальностью представляет опасность для США», — отметил Константин Сивков.

По словам эксперта, к такого рода вооружениям относятся авиационные крылатые ракеты Х-101 (дальность 5500 км), Х-555 (свыше 2000 км) и ракеты семейства «Калибр».

В свою очередь, по мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, дело не только в наличии у России высокоточного оружия.

«С одной стороны, на боеспособность любой армии влияет наличие современного оружия, с другой — подготовка бойцов, выучка, слаженность и умение применять это оружие на поле боя, — заявил в интервью RT эксперт. — Сейчас самая боеспособная армия на планете — российская».

По мнению Михайлова, превосходство США — в первую очередь в абсолютных показателях, выделяемых средствах, количестве кораблей.

«Но хотя у них есть десятки авианосцев и ракетных крейсеров, выполнить те объёмные задачи, которые Пентагон пытается над себя возложить, — взять под контроль все океаны планеты и везде иметь свои военные базы — не получается», — подчеркнул Михайлов.

По мнению экспертов, при наличии таких серьёзных соперников, как Россия и Китай, это просто невозможно. Ведь если американцы всё же попытаются существенно нарастить вооружения, то Москва и Пекин тоже не будет стоять в стороне.

«Безусловно, если США будут принимать на вооружение новые системы и приступят к их разработке, то не приходится сомневаться, что Россия, Китай и другие государства, которые Америка считает своими военно-политическими противниками, предпримут меры для нейтрализации американской угрозы», — подытожил Батюк.