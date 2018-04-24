СМИ заподозрили Пентагон во лжи о неэффективности российских систем ПВО‍

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Американский журнал The National Interest сообщил, что Пентагон мог умышленно солгать о неэффективности российских систем ПВО, чтобы повлиять на российско-турецкую сделку по покупке зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как отмечается, представители военного ведомства заявили, что российские системы ПВО, стоящие на вооружении сирийской армии, не смогли отразить удары ракет во время недавней военной операции США и её союзников в Сирии. Также они добавили, что Россия не задействовала собственное противовоздушное вооружение во время того нападения.

Всё это, по мнению Пентагона, свидетельствует о неэффективности российских систем ПВО.

Однако издание отмечает, что данные заявления идут вразрез с многомиллиардными затратами США на стелс-технологии для обхода созданных в России средств противовоздушной обороны.

По версии журнала, заявления чиновников Пентагона могут быть ложью, направленной на то, чтобы убедить союзника по НАТО Турцию не покупать С-400 у России.

14 апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили 71 ракету, выпущенную военными США, Великобритании и Франции.

При этом в Пентагоне утверждают, что действия сирийских средств ПВО были неэффективны и представляли угрозу мирному населению.

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