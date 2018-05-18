Трамп заявил, что сомневается в успешности торговых переговоров с Китаем

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Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что сомневается в успешности торговых переговоров с Китаем.
Трамп заявил, что сомневается в успешности торговых переговоров с Китаем
  • Reuters

«Будут ли они (переговоры. — RT) успешны? Я сомневаюсь в этом... Причина сомнений в том, что Китай слишком избалован. Европейский союз стал избалованным. Другие страны тоже избалованны, потому что они всегда получали 100% того, что им нужно было от США», — приводит слова Трампа CNBC.

Он добавил, что страна «больше не может позволить себе подобного».

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты пока не видели требований Китая в сфере двусторонней торговли.

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