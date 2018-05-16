Трамп: США пока не видели требований Китая по условиям в сфере торговли

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты пока не видели требований Китая в сфере двусторонней торговли.
Трамп: США пока не видели требований Китая по условиям в сфере торговли
  • Reuters

«Наша страна теряла сотни миллиардов в год (в торговле. — RT) с Китаем. Мы ещё не видели требований Китая, которых должно быть немного... Китай наши требования видел... США могут мало что дать, потому что много дали в прошлые годы. Китай может многое дать!» — написал Трамп в Twitter.

Накануне Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросам торговли продолжаются.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.

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