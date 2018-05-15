Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем продолжаются
Trade negotiations are continuing with China. They have been making hundreds of billions of dollars a year from the U.S., for many years. Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 мая 2018 г.
«Торговые переговоры с Китаем продолжаются. Они получали сотни миллиардов долларов в год за счёт США на протяжении многих лет», — написал он в Twitter.
Ранее Трамп заявил, что США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.