Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем продолжаются

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по вопросам торговли продолжаются.

«Торговые переговоры с Китаем продолжаются. Они получали сотни миллиардов долларов в год за счёт США на протяжении многих лет», — написал он в Twitter.

Ранее Трамп заявил, что США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.

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