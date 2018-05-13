Трамп заявил, что США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли

Соединённым Штатам и Китаю удастся достичь соглашения в сфере торговли, которое бы принесло выгоду обеим странам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что им трудно заключить соглашение, которое принесёт выгоду обеим странам. Но успокойтесь, всё получится!» — написал он в Twitter.

В марте Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

В свою очередь, Китай ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из Соединённых Штатов товаров.

Позднее в Пекине объявили о введении пошлин в размере 25% ещё на ряд американских товаров.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.