Трамп заявил, что США и Китаю удастся достичь выгодного соглашения в сфере торговли
«Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что им трудно заключить соглашение, которое принесёт выгоду обеим странам. Но успокойтесь, всё получится!» — написал он в Twitter.
В марте Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».
В свою очередь, Китай ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из Соединённых Штатов товаров.
Позднее в Пекине объявили о введении пошлин в размере 25% ещё на ряд американских товаров.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.