Трамп рассказал о прибытии американской делегации в Китай для торговых переговоров

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил о прибытии в Китай американской делегации для проведения торговых переговоров.
Трамп рассказал о прибытии американской делегации в Китай для торговых переговоров
  • Reuters

«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в области торговли. Я с нетерпением жду встречи с лидером (Китая. — RT) Си (Цзиньпином. — RT) в ближайшем будущем. У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!» — написал он.

22 марта Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». 

В ответ Китай ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.

Позднее в Пекине объявили о введении пошлин в размере 25% ещё на ряд американских товаров.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных