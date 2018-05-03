Трамп рассказал о прибытии американской делегации в Китай для торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter сообщил о прибытии в Китай американской делегации для проведения торговых переговоров.

«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в области торговли. Я с нетерпением жду встречи с лидером (Китая. — RT) Си (Цзиньпином. — RT) в ближайшем будущем. У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!» — написал он.

22 марта Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая».

В ответ Китай ввёл пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.

Позднее в Пекине объявили о введении пошлин в размере 25% ещё на ряд американских товаров.

Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН рассказал о новом торговом противостоянии двух стран.