Трамп сообщил о работе с Си Цзиньпином над возобновлением деятельности ZTE в США
«Мы с председателем КНР Си (Цзиньпином) работаем вместе над тем, чтобы создать возможность для большой китайской телефонной компании ZTE возвратиться в бизнес, и сделать это быстро», — написал он в Twitter.
Трамп отметил, что потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли США поручено решить этот вопрос, добавил американский лидер.
В начале мая Пентагон запретил продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории американских военных баз по всему миру.
Также сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.
В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.