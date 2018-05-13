Трамп сообщил о работе с Си Цзиньпином над возобновлением деятельности ZTE в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с китайской телекоммуникационной компании ZTE.

«Мы с председателем КНР Си (Цзиньпином) работаем вместе над тем, чтобы создать возможность для большой китайской телефонной компании ZTE возвратиться в бизнес, и сделать это быстро», — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли США поручено решить этот вопрос, добавил американский лидер.

В начале мая Пентагон запретил продажи смартфонов китайских производителей Huawei и ZTE на территории американских военных баз по всему миру.

Также сообщалось, что руководители силовых ведомств США порекомендовали согражданам не приобретать смартфоны Huawei и ZTE.

В спецслужбах опасаются, что Пекин может использовать продукцию этих компаний для слежки за американцами.